Sul viadotto “Acquarulo” della strada statale 18 “Cilentana”, sono in corso approfondite verifiche tecniche condotte dal personale di Anas e da una società di ingegneria specializzata, utilizzando anche la piattaforma bybridge. Queste verifiche sono avviate dopo la scoperta di un’anomalia in corrispondenza di un giunto di dilatazione del viadotto, situato nel territorio comunale di Ceraso. A seguito di questa anomalia, si è resa necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra lo svincolo di Vallo della Lucania (km 136,100) e quello di Massicelle (km 150,000), causando inevitabili disagi alla circolazione.

Ulteriori approfondimenti condotti oggi hanno rilevato una lesione localizzata nel pulvino della pila numero 5 del viadotto. Questa lesione richiede un intervento di ripristino, per il quale si stanno attualmente eseguendo rilievi preliminari, iniziali per avviare il processo di progettazione. Tale progetto includerà anche la definizione di un piano di lavoro adeguato, considerando la posizione dell’opera: un viadotto composto da sette campate, con un’altezza superiore ai 50 metri dal piano di campagna e situato in un’area di alta collina a circa 400 metri sul livello del mare.