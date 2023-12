Il Senato ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio 2024, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e due astensioni. Il DDL passa ora all’esame della Camera dopo aver ottenuto il via libera all’emendamento n. 1.9000, sostitutivo della prima sezione del disegno di legge. Il Governo ha posto la questione di fiducia, confermata con 112 voti favorevoli, 76 contrari e tre astensioni. Questa approvazione include anche la Nota di variazioni. Tra le misure di sostegno ai consumatori, il disegno di legge prevede l’assegnazione di un contributo straordinario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 ai clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico.

Il contributo straordinario, erogato nelle medesime modalità già stabilite per ottobre, novembre e dicembre 2023, sarà corrisposto in misura crescente al crescere del numero di componenti del nucleo familiare, seguendo le tipologie previste per il bonus sociale. Il budget massimo autorizzato per il 2024 è di 200 milioni di euro e il trasferimento di tale importo alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali avverrà entro il 28 febbraio 2024.

Il bonus sociale elettrico, insieme a quello del gas, mira a ridurre le spese sostenute per l’energia da famiglie in difficoltà economica o fisica, e viene riconosciuto automaticamente, senza necessità di presentare domanda, ai cittadini e ai nuclei familiari aventi diritto secondo i criteri stabiliti dall’ISEE.

Inoltre, il disegno di legge reintroduce un esonero parziale sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo da gennaio a dicembre 2024. Tale esonero varia dal 6% al 7% in base all’ammontare della retribuzione imponibile, senza impatto sul rateo di tredicesima mensilità. La normativa, pur mantenendo l’eccezionalità dell’esonero, non modifica l’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche.