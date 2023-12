Le forze dell’ordine hanno compiuto un’importante operazione a Sarno, nelle ultime ore, scoprendo e arrestando un grossista noto alle autorità locali per una serie di reati legati alla detenzione e alla spedizione illegale di fuochi d’artificio. La situazione è emersa durante una perquisizione nella cantina del soggetto, dove sono rinvenuti circa 20 chilogrammi di botti pirotecnici, situati in prossimità di uno scaldino a gas collegato a una bombola di Gpl. La scoperta è avvenuta a seguito di precedenti indagini della Procura di Nocera Inferiore, che hanno portato al sequestro di fuochi d’artificio durante un controllo stradale a Castel San Giorgio. La vettura fermata trasportava 151 botti, per un peso complessivo di 22 kg, e ulteriori indagini hanno condotto le autorità fino al grossista di Sarno.

La situazione è risultata ancora più inquietante quando è emerso che il grossista, oltre a custodire illegalmente tali materiali, li spediva tramite corriere, mascherando il loro contenuto come pacchi non pericolosi e contrassegnandoli con la dicitura “Non Dangerous”. Questo comportamento non solo costituiva un grave pericolo per chi lavorava nel settore delle spedizioni, ma rappresentava un serio rischio anche per i vicini di casa del soggetto, dato che la pericolosità di tali materiali era estremamente elevata.

Le fiamme gialle hanno proceduto con l’arresto del grossista di Sarno e del conducente della vettura fermata a Castel San Giorgio, entrambi coinvolti in questa rete illegale di detenzione e spedizione di fuochi d’artificio. Le accuse sono gravi e variano dalla detenzione illegale di materiali pericolosi alla messa in pericolo della vita altrui e alla spedizione illegale.

La vicenda ha sollevato grande preoccupazione nelle autorità competenti e richiama l’attenzione sul rischio insito nella detenzione e nella manipolazione di materiali pirotecnici senza le dovute precauzioni e autorizzazioni. È stato sottolineato il pericolo a cui sono esposti non solo coloro che si ritrovano in possesso di tali materiali illegalmente ma anche le persone nelle vicinanze e coloro che vengono in contatto con essi durante la spedizione.