Nella giornata di oggi, lungo la Statale 90 delle Puglie, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita di Gabriele Pascuccio, un ventenne di Grottaminarda. L’incidente ha avuto luogo nei pressi del ristorante Villa Regina e ha coinvolto un’Audi e una motocicletta. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha avuto conseguenze fatali per il giovane Gabriele Pascuccio, mentre sulla vettura coinvolta, un’Audi, si trovavano diversi giovani che fortunatamente sono rimasti illesi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro al fine di comprendere le cause che hanno portato a questa tragica perdita.

La comunità di Grottaminarda è scossa da questa dolorosa notizia, mentre parenti, amici e conoscenti di Gabriele Pascuccio si ritrovano nell’angoscia e nel dolore per questa improvvisa e tragica perdita. Le indagini sono ancora in corso e le autorità competenti stanno dedicando massima attenzione per comprendere appieno i dettagli di quanto accaduto.