L’Italia si prepara ad accogliere la fine del 2023 sotto l’effetto persistente dell’anticiclone nordafricano, portatore di temperature anomale e condizioni meteorologiche peculiari. Secondo le analisi condotte da Andrea Garbinato, responsabile della redazione di www.iLMeteo.it, il panorama climatico per San Silvestro sarà caratterizzato da una configurazione meteorologica insolita.

Una vasta area di alta pressione nordafricana continuerà a dominare sul Mediterraneo, mantenendo il clima più caldo del normale sull’Europa meridionale. Nel contempo, un ciclone si posizionerà sul Mare del Nord, portando condizioni di gelo intenso nel nord della Scandinavia e maltempo tra Svezia e Danimarca. Forti venti saranno presenti in Inghilterra, Francia, Belgio ed Olanda.

Per l’Italia, la notte del 31 dicembre sarà caratterizzata da un contesto leggermente più dinamico nel Nord, mentre altrove le condizioni rimarranno prevalentemente miti e anticicloniche. Il mattino dell’ultimo giorno del 2023 sarà generalmente asciutto in gran parte del Paese, mentre nel pomeriggio e soprattutto in serata sono attese nevicate sulle Alpi e piogge tra Liguria, Toscana e il versante tirrenico.

Nelle prime ore del nuovo anno, si prevedono possibili leggeri piovaschi a Genova, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Roma e Napoli, mentre le temperature oscilleranno dai 7°C di Milano e Venezia ai 12°C di Firenze, Roma e Napoli, raggiungendo persino i 15 gradi in Sicilia. Valori termici decisamente al di sopra della media per la mezzanotte di fine dicembre.

Anche in montagna, soprattutto sulla dorsale appenninica, le temperature si manterranno relativamente elevate, mentre sulle Alpi sono attese nevicate fino a circa 1300 metri di quota tra il 31 dicembre e il primo gennaio.

Fino al 31 dicembre, si prevedono 3 giorni di cielo grigio nelle pianure e cieli sereni in montagna, con l’anticiclone nordafricano che renderà monotono il tempo fino a domenica (esclusa), con schiarite più ampie al Sud e sul versante adriatico.