Il parco della Villa Comunale a Giugliano è diventato il teatro di un evento che ha destato preoccupazione tra i presenti. Due giovani ragazzi in bicicletta sono finiti minacciati da un anziano, creando un momento di tensione prontamente gestito dalle forze dell’ordine. I carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in seguito alla richiesta d’aiuto dei due giovani, spaventati dall’accaduto. I ragazzi hanno spiegato di essersi trovati in collisione con l’anziano mentre percorrevano la Villa Comunale in bicicletta. Nonostante le scuse immediate e l’incidente accidentale, l’anziano si è mostrato irato e vendicativo, estrando un coltello dalla tasca e minacciando i ragazzi con la frase agghiacciante: “Andate via o vi ammazzo!”

Fortunatamente, i giovani sono riusciti a fuggire senza subire ferite, ma la situazione ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. I carabinieri, dopo aver ricevuto la descrizione dell’uomo, sono intervenuti nella Villa Comunale e hanno identificato il 68enne in questione. Durante la perquisizione, è trovato un coltello a serramanico lungo 15 centimetri nella tasca del giubbotto indossato dall’uomo, arma prontamente sequestrata.

L’anziano è denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma, anche se ha cercato di giustificare il suo comportamento affermando che i giovani “oggi sono maleducati”. Tuttavia, questa spiegazione non ha influito sulla decisione delle forze dell’ordine, evidenziando la pericolosità di situazioni simili, in cui anziani armati possono reagire in modo iracondo, comportandosi in maniera potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica.