Una tragica situazione si è verificata lungo la linea ex Circumvesuviana Napoli-Sarno, dove un uomo di circa 40 anni si è lanciato sui binari tra le stazioni di Casilli e Terzigno. L’uomo è finito investito dal treno nonostante il tentativo del conducente di frenare rapidamente. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di un tentato suicidio. Al momento, non sono ancora note le condizioni dell’uomo coinvolto nell’incidente. La EAV, società di trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce la linea ex Circumvesuviana, ha comunicato che a seguito dell’investimento avvenuto tra le stazioni di Casilli e Terzigno, la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di San Giuseppe e Terzigno.

I treni provenienti da Napoli hanno limitato il servizio ferroviario fino a San Giuseppe Vesuviano. È attivato un servizio autobus sostitutivo per mitigare i disagi dovuti alla sospensione del servizio ferroviario lungo quel tratto di linea. Le autorità e il personale di soccorso sono intervenuti sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e fornire assistenza, mentre le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e comprendere le dinamiche di quanto accaduto.