Gli agenti del Commissariato di Nola hanno condotto un’operazione importante domenica sera, risultando nel conseguente arresto di un individuo di 31 anni, residente in via Flora, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante il controllo presso l’abitazione dell’uomo, le forze dell’ordine hanno fatto una scoperta significativa: all’interno di un borsello sono rinvenuti 11 involucri e 7 panetti di hashish, con un peso complessivo di circa 850 grammi. Oltre a ciò, sono trovate due bustine di marijuana, pesanti circa 3 grammi, e due involucri contenenti cocaina, con un peso di 31 grammi. Il materiale rinvenuto includeva anche attrezzature per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Il 31enne, già con precedenti penali, è immediatamente tratto in arresto per il possesso illegale di tali sostanze. La quantità e la varietà delle droghe rinvenute suggeriscono un coinvolgimento significativo nell’attività di spaccio.

Le autorità locali sottolineano la determinazione nel contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio, un problema che mina la sicurezza della comunità e mette a rischio soprattutto i giovani. Si ribadisce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per segnalare attività sospette e contribuire alla creazione di un ambiente più sicuro per tutti. Il 31enne è portato in custodia presso gli uffici competenti in attesa delle prossime disposizioni giudiziarie.