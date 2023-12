Angela Izzo, a soli 18 anni, ha vissuto un anno straordinario, incantando e emozionando Poggiomarino con la sua partecipazione alle selezioni di Miss Italia e ad Amici di Maria De Filippi. Un anno di sogni e successi che non si fermerà qui, poiché la sua determinazione nel mondo dello spettacolo è palpabile, così come il suo talento e la sua intelligenza. La sua bellezza, senza confini, a tratti ricorda persino quella di Kaley Cuoco, la celebre attrice di successo americana protagonista di “The Big Bang Theory”. Questa bellezza straordinaria si sposa perfettamente con un carattere deciso e una grande bravura sia come ballerina che come showgirl. Ma Angela è molto di più: è una ragazza che non dimentica le sue radici.

Per chiunque abbia seguito con attenzione gli eventi della sua città, l’avrà vista guidare con orgoglio il carro natalizio dell’8 dicembre, un progetto realizzato da L’Isola che non C’è e Loco Dance. Un modo per mostrare il suo legame con la comunità e per portare un sorriso a tutti.

Attualmente studentessa presso il Liceo Coreutico di Salerno, Angela è la principessa di papà Antonio e mamma Mariagrazia. Ma è anche un po’ la beniamina di tutta la città, che continua a sostenerla con entusiasmo in ogni sua avventura futura.

Il suo percorso è soltanto agli inizi, e il suo talento e impegno promettono un futuro radioso nel mondo dello spettacolo. Poggiomarino e tutti coloro che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino continueranno a tifare per lei, affinché possa raggiungere traguardi sempre più alti, mantenendo salde le sue radici e il suo spirito luminoso.