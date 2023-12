Il Bonus Revisione Auto, introdotto nel 2021 per sostenere parte delle spese relative alla revisione dei veicoli, si avvia alla sua ultima finestra temporale per essere richiesto entro il 31 dicembre 2023. Questo contributo, destinato a compensare l’aumento dei costi della revisione automobilistica avvenuto nel novembre 2021, rappresenta un’opportunità per tutti i proprietari di autovetture, senza alcun requisito legato all’ISEE.

Dettagli sul Bonus e come ottenerlo

Il bonus, fissato a 9,95 euro su una spesa media di circa 79 euro per la revisione, è finalizzato a coprire parte delle spese sostenute dai conducenti durante questo processo fondamentale per garantire la sicurezza dei veicoli su strada.

Procedura per richiederlo

La richiesta del bonus può essere effettuata sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti, utilizzando SPID, CIE o CNS per l’accesso. Durante la compilazione della domanda, è richiesto di inserire informazioni dettagliate sul veicolo, così come dati personali, inclusi il codice IBAN per ricevere il rimborso.

Verifica e stato della richiesta

Dopo la presentazione della domanda, il Ministero dei Trasporti verifica attentamente le informazioni fornite. È possibile monitorare lo stato della pratica direttamente sul sito ufficiale, consentendo ai richiedenti di tenere traccia del progresso della loro richiesta.

Correzioni e assistenza

In caso di errori nella compilazione della domanda, è concesso un periodo di tre giorni per apportare correzioni o, se necessario, cancellare e rifare la richiesta per lo stesso veicolo o per un altro. Nel caso in cui sorgessero dubbi o problemi durante la procedura, l’Ufficio Motorizzazione Civile locale è a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti.

Scadenza imminente e disponibilità dei fondi

Il 31 dicembre 2023 rappresenta l’ultima data entro cui è possibile richiedere questo bonus, poiché non è prevista la sua disponibilità per il 2024. È importante notare che il finanziamento complessivo del bonus è di 4 milioni di euro, quindi è consigliabile agire prontamente per garantirsi la partecipazione.

In conclusione, questo contributo rappresenta un’opportunità per i proprietari di veicoli di ottenere un rimborso parziale per le spese sostenute per la revisione. È consigliabile agire tempestivamente e con attenzione durante la procedura di richiesta, seguendo attentamente le istruzioni fornite dal Ministero dei Trasporti.