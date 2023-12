Un significativo sequestro è eseguito dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino, che hanno scoperto e confiscato ben 36.000 fuochi d’artificio. Il materiale è rinvenuto in un garage condominiale nella città irpina, accanto a sostanze altamente infiammabili, tra cui bombole di gas destinate all’uso domestico. Il proprietario del garage, un uomo di 52 anni residente ad Avellino, è denunciato alle autorità giudiziarie del capoluogo irpino per detenzione illegale di materiale pirotecnico. La presenza di un così grande quantitativo di fuochi d’artificio in un contesto non idoneo, e in prossimità di materiali altamente pericolosi, ha sollevato gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica.

Il valore stimato dei fuochi d’artificio confiscati ammonta a circa 176 chilogrammi, con un possibile guadagno stimato intorno ai quindici mila euro. Il materiale sequestrato è affidato a un deposito autorizzato per essere adeguatamente smaltito e distrutto in modo sicuro.

L’operazione delle forze dell’ordine ha impedito il possibile utilizzo di questi fuochi d’artificio in contesti non regolamentati e potenzialmente pericolosi, riducendo il rischio di incidenti e danni alla sicurezza pubblica.