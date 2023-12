Una scena preoccupante si è verificata a Benevento quando una donna è finita vittima di un’aggressione da parte di un uomo visibilmente alterato. La vicenda ha avuto luogo in via Circumvallazione, in prossimità di un poligono di tiro, quando la donna ha allertato le autorità dopo essere inseguita e molestata verbalmente dall’uomo. La vittima ha raccontato di essere stata colpita alle spalle da uno zaino, lanciato dall’aggressore, prima di cercare rifugio in un esercizio commerciale ancora aperto. Fortunatamente, il proprietario del negozio è intervenuto prontamente chiudendo la porta, impedendo all’uomo di seguirne ulteriormente la vittima.

La risposta immediata della polizia è stata cruciale: sono intervenuti rapidamente e hanno localizzato il soggetto poco dopo l’incidente. Tuttavia, l’uomo, nonostante sia stato identificato, ha reagito con violenza. Ha aggredito uno degli agenti, tentando persino di sottrargli la pistola d’ordinanza estratta dalla fondina.

Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato prontamente arrestato dopo l’aggressione nei confronti dell’agente. La situazione, caratterizzata da un’alterazione psichica evidente del soggetto, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza e ha richiesto un intervento rapido da parte delle autorità.