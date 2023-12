Il 2024 si apre con una serie di bonus e agevolazioni, offrendo un ventaglio di opportunità per coloro che necessitano di supporto finanziario o vogliono risparmiare su lavori domestici e acquisti specifici. È importante essere a conoscenza delle novità e delle scadenze dei vari bonus offerti, alcuni dei quali richiedono l’aggiornamento dell’Isee al 2024.

Sostegno al reddito:

Con l’addio al Reddito di cittadinanza, emergono due principali bonus per il sostegno al reddito delle famiglie:

Il nuovo Assegno di inclusione, che si propone di integrare il reddito familiare e rimborsare le spese di affitto o mutuo.

Il Supporto per la formazione e il lavoro, un bonus di 350 euro rivolto ai disoccupati non percettori dell’Assegno di inclusione, impegnati in iniziative di formazione e orientamento al lavoro.

L’Assegno unico per figli a carico subirà un aumento nel 2024 a causa della rivalutazione.

È da segnalare anche il bonus per mamme disoccupate, un assegno erogato dai Comuni alle donne che hanno appena partorito ma non beneficiano del congedo di maternità.

Bonus in busta paga:

Tra le forme di sostegno al reddito figurano anche misure che influenzano direttamente l’importo della busta paga:

Lo sgravio contributivo del 7% e 6% per chi ha una busta paga lorda entro i 1.923 euro e i 2.692 euro rispettivamente.

Il nuovo bonus mamme, che permette alle lavoratrici con almeno due figli di godere di uno sgravio contributivo fino a 3.000 euro all’anno.

Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) di 100 euro, rivisto con la riforma dell’Irpef.

Il bonus affitto e mutuo, che consente ai datori di lavoro di riconoscere un rimborso detassato fino a 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori con figli) per spese di affitto o interessi sul mutuo. Questi rientrano nei cosiddetti fringe benefit.

Vi è anche la conferma della cedolare secca al 5% per i premi di produttività.

Le carte acquisti:

Nel 2024, sono disponibili due carte elettroniche per l’acquisto di beni e servizi specifici:

La Carta acquisti, assegnata su richiesta a famiglie con minori di 3 anni o membri over 65 che soddisfano specifici requisiti di reddito, offrendo un bonus di 80 euro ogni bimestre.

La Carta Dedicata a te, automaticamente assegnata alle famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro, ricaricata con circa 460 euro.

Bonus edilizi:

Nel 2024, vengono confermati diversi bonus per la ristrutturazione e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Tra le principali misure:

Il bonus ristrutturazione, con una detrazione del 50% entro una spesa di 96 mila euro, incluso il bonus infissi, caldaie, climatizzatori e sicurezza.

Il bonus pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo, con una detrazione del 50% entro un limite di spesa di 48 mila euro.

Il sismabonus, con detrazioni del 70% o 80% a seconda della riduzione di rischio sismico, entro un limite di spesa di 96 mila euro.