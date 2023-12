A Torre del Greco, Napoli, un presunto tentativo di truffa è interrotto dai carabinieri, che hanno denunciato due persone coinvolte in un presunto schema fraudolento. I protagonisti di questo episodio sono un uomo di 34 anni originario di Terzigno e una donna di 70 anni proveniente da Montecatini Terme. Già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, sono accusati di tentata truffa a seguito di un evento avvenuto lungo via Giovanni XXIII, una via nella periferia di Torre del Greco.

La situazione ha preso forma mentre i carabinieri della sezione Radiomobile stavano svolgendo una consueta pattuglia lungo quella strada. Durante il loro transito, hanno osservato un’auto che trasportava un uomo e una donna. In breve tempo, hanno assistito al lancio di un sasso proveniente dal veicolo verso la portiera di un’altra vettura in transito, alla guida della quale si trovava un uomo di 81 anni.

L’azione dei presunti truffatori ha attirato l’attenzione dei militari, che sono intervenuti prontamente. Le due auto si sono fermate, e prima che qualsiasi tentativo di persuasione potesse essere messo in atto nei confronti dell’anziano conducente, i carabinieri sono giunti sul posto, interrompendo il presunto stratagemma.

I due individui, viaggiando a bordo di una Renault Clio risultata essere a noleggio, sono stati denunciati per tentata truffa. Nel frattempo, l’anziano conducente ha potuto allontanarsi indenne da qualsiasi danno o coinvolgimento ulteriore.