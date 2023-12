Da giorni familiari ed amici non avevano più sue notizie e hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. Ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Vanni dai Vigili del Fuoco entrati in casa dopo aver forzato la porta d’ingresso. Si ipotizza un improvviso malore come causa della morte. Il decesso sarebbe avvenuto tre giorni fa. I carabinieri hanno svolto i rilievi di competenza che verranno trasmessi alla Procura di Avellino.

È invece ritrovato la notte scorsa il 40enne di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, che nel tardo pomeriggio di ieri si era allontanato da casa. Le ricerche, a cui hanno partecipato anche i carabinieri della Cio, unità del X Reggimento Campania, si sono concluse poco dopo la mezzanotte scorsa. L’uomo, in preda a sconforto a causa delle precarie condizioni economiche, è stato rifocillato e affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni.