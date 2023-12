Le autorità di Genova hanno arrestato un barbiere di 55 anni, dopo che i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, supportati dalla stazione di Forte San Giuliano, hanno scoperto un’operazione di spaccio attiva all’interno della sua barberia nella zona di Foce. La scoperta è avvenuta dopo che i militari hanno notato un insolito flusso di persone, alcune delle quali entravano e uscivano rapidamente dalla barberia, attirando l’attenzione degli investigatori. Sospettando un’attività illecita, si sono organizzati servizi di osservazione che hanno rivelato un inusuale modello di comportamento da parte dei clienti.

Le indagini hanno svelato che diversi individui, di varie età e professioni, frequentavano la barberia con l’unico scopo di acquistare stupefacenti. Altri, invece, combinavano il taglio di capelli con l’acquisto di sostanze illecite.

Un primo blitz nella residenza del barbiere ha portato al rinvenimento di diverse quantità di hashish. Tuttavia, è stata la successiva perquisizione all’interno della barberia a svelare la dimensione dell’attività criminale. Nascosti in un soppalco sono ritrovati circa 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo caso ha sollevato preoccupazioni riguardo alla presenza di reti di spaccio anche in luoghi apparentemente innocui, come le attività commerciali locali, sottolineando l’importanza di un’attenta vigilanza da parte delle forze dell’ordine per contrastare il dilagare del fenomeno della droga.