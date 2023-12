Notte di grande apprensione nel quartiere Vomero di Napoli, quando un incendio improvviso ha devastato tre automobili e ha interessato una campana della raccolta differenziata, causando danni anche alla vetrina di un negozio. L’incidente è avvenuto in via Kerbaker, all’incrocio con via Scarlatti, suscitando paura e preoccupazione tra i residenti della zona. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che l’incendio sia innescato da un’automobile elettrica, presumibilmente a causa di un guasto al sistema che ha generato la scintilla fatale. Al momento, sembra esclusa un’origine dolosa dell’evento, anche se ulteriori indagini di natura tecnica saranno necessarie per determinare con precisione le cause.

Le autorità competenti, tra cui la polizia, stanno conducendo le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona interessata dall’incendio. Nel corso della giornata successiva, gli addetti del Comune di Napoli hanno provveduto a chiudere la zona coinvolta nell’incidente, evidenziando i segni visibili di quanto accaduto.

Fortunatamente, l’episodio non ha causato danni alle persone, ma la gravità dell’incendio ha suscitato notevole impressione nella comunità locale. La presenza delle carcasse delle automobili distrutte ha attirato l’attenzione di coloro che transitavano nella zona, testimonianza tangibile della portata dell’evento.