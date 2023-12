Una tragica perdita ha scosso Pontecagnano, nel Salernitano, quando un uomo di 78 anni è finito investito e ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L’evento drammatico si è verificato nella tarda serata di ieri lungo via Mar Ionio, la strada litoranea, portando dolore e sgomento alla comunità locale. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo è travolto mentre attraversava la strada litoranea. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è immediatamente fermato, prestando i primi soccorsi e richiedendo l’intervento del 118. Nonostante gli sforzi per salvargli la vita, per il 78enne non c’è stato nulla da fare.

Al momento, le indagini sulla dinamica esatta dell’incidente sono in corso e sono affidate ai militari dell’Arma della Compagnia di Battipaglia, impegnati nel cercare di ricostruire gli esatti dettagli di quanto accaduto.

Questa tragedia ha lasciato la comunità di Pontecagnano sconvolta e addolorata per la perdita di un membro stimato della comunità. L’uomo investito è ricordato con affetto e rispetto, mentre la notizia della sua prematura scomparsa ha generato un profondo senso di tristezza tra coloro che lo conoscevano.

In momenti così dolorosi, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici del defunto, offrendo sostegno e solidarietà in un momento di immenso dolore e perdita.