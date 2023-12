Le festività natalizie sono oscurate da una tragica fatalità a Torrione, zona orientale di Salerno, dove una donna ottantatreenne è rimasta coinvolta in un incidente stradale mortale in via Sciaraffa, la stessa strada dove la donna risiedeva. L’incidente ha avuto luogo quando un’auto si muoveva all’indietro e ha travolto l’anziana residente del quartiere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno prontamente coperto il corpo in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per esaminare la scena e avviare le indagini necessarie per comprendere le circostanze esatte dell’incidente. La comunità di Torrione è sconvolta da questa tragica perdita durante un momento dell’anno che dovrebbe essere caratterizzato dalla gioia e dalla condivisione. L’incidente ha suscitato profonda tristezza e cordoglio tra i residenti del quartiere e non solo.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire i dettagli di questo incidente, con l’obiettivo di determinare le cause e comprendere ogni aspetto che ha portato a questa tragedia.