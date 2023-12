Il 3 gennaio nella Chiesa del Carmine ““Vurria turnà addù te”: viaggio musicale in ottocento anni di musica napoletana

Torna il concerto con tenori del San Carlo di Napoli a Torre Annunziata. Dopo il successo di gennaio scorso, ritorna l’appuntamento musicale organizzato dal Rotary Club che nella prima edizione portò oltre 300 persone nella Chiesa del Carmine.

L’anno scorso un successo di pubblico per il concerto dedicato a Caruso, in occasione del 150° anniversario della nascita. Questa volta i tenori del Teatro San Carlo di Napoli, in una formazione di 7 tenori, porteranno in scena “Vurria turnà addù te… Napule mia”, un viaggio musicale in ottocento anni di musica napoletana: dai grandi classici fino ai big della musica partenopea contemporanea. L’appuntamento è mercoledì 3 gennaio alle 19.30 nella Chiesa del Carmine di Torre Annunziata.

I tenori del Teatro San Carlo Gaetano De Rosa, Alessandro Lualdi, Michele Maddaloni, Nino Mennella, Luigi Strazzullo, Mario Todisco e Armando Valentino saranno accompagnati al piano dal maestro Antonino Armagno.

L’evento, inserito nel cartellone degli eventi natalizi della città di Torre Annunziata, ha una finalità benefica: il ricavato della serata sarà devoluto alla Rotary Foundation a sostegno dei progetti della RF in giro per il mondo. Per info sui tagliandi contattare il Rotary Club via whatsapp al 3478751047.