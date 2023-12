Il Bonus Internet, una preziosa agevolazione introdotta durante il periodo critico del Covid per supportare la connettività e lo smart working, è stato ufficialmente ripristinato per il 2024. Questo sostegno economico, fino a 100 euro, mira a promuovere l’accesso alla connessione in fibra ottica, offrendo uno sconto sul costo di attivazione, sui canoni di servizio e persino sul noleggio dei modem per un periodo massimo di 24 mesi.

Chi potrà accedere al Bonus Internet nel 2024 e quali sono i requisiti?

Il Ministero del Made in Italy ha affidato la gestione di questo piano a Infratel, una società incaricata di distribuire i voucher. Questi voucher saranno destinati all’attivazione o al passaggio a un abbonamento internet con una velocità minima di 300 megabit al secondo in download. L’obiettivo è supportare non solo coloro che dispongono di connessioni internet lente, inferiori ai 30 megabit al secondo in download, ma anche coloro che non hanno affatto accesso alla banda larga.

Le famiglie che non hanno richiesto un supporto simile negli ultimi sei mesi avranno la possibilità di richiedere il Bonus Internet. Questa iniziativa è aperta anche a coloro che non dispongono di una connessione che rispetti i requisiti minimi di velocità.

Sebbene al momento non sembrino esserci limiti effettivi in termini di ISEE, le linee guida ufficiali per richiedere il Bonus saranno disponibili entro i primi giorni del 2024. Questo rende il Bonus accessibile a un’ampia fascia di utenti senza discriminazioni socioeconomiche. L’importo del Bonus è fissato a 100 euro e può essere utilizzato anche in caso di cambio di gestore telefonico, offrendo un ulteriore livello di flessibilità agli utenti.

Secondo diverse fonti, tra cui il Sole 24 Ore, la distribuzione di questo fondo terrà conto delle specifiche esigenze regionali. Questo significa che il Bonus Internet sarà maggiormente accessibile nelle aree del Paese dove la necessità di migliorare la connettività è più critica, con un’attenzione particolare rivolta alle regioni del Mezzogiorno.