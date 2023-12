In vista delle celebrazioni natalizie e di Capodanno, la provincia di Irpinia ha visto scattare una serie di controlli straordinari volti a garantire la sicurezza e a contrastare fenomeni di abusivismo sul territorio. Durante il recente lungo weekend del ponte dell’Immacolata, i Carabinieri hanno eseguito controlli che hanno portato all’elevazione di multe per oltre 3mila euro e all’interruzione di una festa abusiva a Forino. Il blitz condotto dai Carabinieri della stazione di Forino ha interrotto un evento non autorizzato: un pranzo-spettacolo che coinvolgeva circa 100 persone, completo di tombolata e orchestra, organizzato in un edificio privato non destinato ad attività commerciali.

Durante i consueti controlli per la festività dell’Immacolata, le forze dell’ordine sono intervenute nella sala dell’evento, invitando tutti i partecipanti a interrompere la festa e a fare rientro a casa.

I militari, insieme al personale dei Carabinieri Forestali di Forino e al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino, hanno individuato in uno stabile privato l’organizzazione di un pranzo spettacolo con tombolata e orchestra, con tanto di ingresso a pagamento.

La situazione ha portato all’identificazione e alla denuncia alla Procura di Avellino di due individui, rispettivamente di 59 e 53 anni, della provincia irpina, accusati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

L’evento è immediatamente sospeso a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie e delle irregolarità riscontrate nel locale, con il sequestro degli alimenti. Inoltre, agli organizzatori sono contestate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro, correlate alle violazioni rilevate durante l’evento.