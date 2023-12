Nella frazione di Schiavonea, appartenente a Corigliano-Rossano, si è verificato un grave episodio criminale che ha scosso la comunità locale. La vittima degli attacchi è Ida Gattuso, la sorella di Rino Gattuso, celebre campione del mondo nel calcio, stella del Milan e attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia. Il 17 ottobre, l’auto di Ida Gattuso, un SUV Opel Grand Land, era presa di mira da un incendio doloso proprio di fronte alla sua abitazione. In quell’occasione, l’auto finì completamente distrutta, riducendosi a poco più di un telaio carbonizzato. Ieri sera, un secondo attentato ha colpito nuovamente il veicolo della donna, confermando la natura premeditata di questi atti vandalici.

Gli investigatori non hanno alcun dubbio sulla natura dolosa degli incendi, e le forze dell’ordine, tra cui i vigili del fuoco e i carabinieri del Reparto Territoriale, hanno prontamente avviato approfondite indagini per individuare i responsabili di queste azioni criminose.

Da precisare che questo non è il primo episodio ad aver preso di mira la signora Gattuso. In passato, la donna aveva già subito un terzo attentato ai danni del suo veicolo, portando gli inquirenti a valutare attentamente le circostanze e i possibili moventi di tali attacchi.

Va sottolineato che, nonostante le speculazioni iniziali su una possibile matrice mafiosa dietro questi episodi, le indagini hanno finora escluso questa eventualità, aprendo diverse piste investigative per identificare i responsabili e il motivo di questi atti violenti contro Ida Gattuso.

Da notare anche il passato impegno politico della donna, che ha ricoperto la carica di consigliere nell’ex comune di Corigliano Calabro prima della sua fusione con Rossano.

L’intera comunità è in sconcerto per questi ripetuti atti di violenza contro una figura pubblica e per il potenziale pericolo che questi comportamenti rappresentano per la sicurezza della zona. Restiamo in attesa degli sviluppi delle indagini per giungere a una risoluzione e trovare giustizia per la signora Gattuso e la sua famiglia.