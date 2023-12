Nella zona di Volla, un evento drammatico ha coinvolto un giovane di 25 anni, identificato come Danilo Giuseppe Salese, che alla guida di un’auto rubata si è scontrato con un’altra vettura, coinvolgendo una donna di 51 anni, mentre cercava di sfuggire all’intervento dei carabinieri.

Dinamica dell’Incidente

Il fatto è iniziato quando i carabinieri del radiomobile di Torre del Greco hanno tentato di fermare l’uomo che si trovava a bordo di una Range Rover Evoque, successivamente risultata rubata a Capaccio. L’uomo, invece di fermarsi, ha scelto la fuga, dando il via a un inseguimento lungo diversi chilometri.

Scontro e Conseguenze

La fuga si è conclusa in prossimità di uno svincolo della SS7 bis, quando il giovane ha perso il controllo del veicolo rubato, finendo per scontrarsi con un’altra auto in transito guidata dalla donna di 51 anni, residente a Portici. L’impatto ha causato il trasporto della donna in ospedale per le cure necessarie.

Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri hanno prontamente arrestato il 25enne per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, mentre l’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Gli agenti sono intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e adottare le misure necessarie.