Una tragica serata ha segnato la località di Cantinelle di Sant’Agata dei Goti, provincia di Benevento, a seguito di un grave incidente stradale che ha causato la perdita di una vita e il ferimento di due persone. Una donna di 63 anni, alla guida di una Lancia Y, è rimasta coinvolta nell’incidente, il quale ha provocato il decesso della conducente. La vittima è estratta dall’auto e trasportata d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, ma purtroppo, nonostante i tempestivi interventi medici, non è sopravvissuta alle gravi conseguenze dell’incidente. Nello stesso impatto, una Opel Mokka è rimasta coinvolta, trasportando un uomo di 30 anni e una bambina di 10 anni. La piccola è ricoverata in condizioni gravi presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, mentre l’uomo, sebbene ferito, ha riportato condizioni meno gravi, con i sanitari che stimano un periodo di recupero di circa 30 giorni.

Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, con i carabinieri del 118 attivi nelle indagini per fare chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, generando grande preoccupazione e sgomento per la perdita di una vita e per la grave condizione di salute della bambina coinvolta.

In situazioni così drammatiche, emerge la necessità di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della sicurezza stradale e di adottare comportamenti responsabili al volante, al fine di prevenire tragedie simili. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di profondo dolore.