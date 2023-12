Le autorità del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli hanno svelato un’allarmante pratica illegale presso un caseificio a Vico Equense (Napoli). Questa attività clandestina consisteva nell’affumicare i prodotti caseari sfruttando il fumo proveniente dalla combustione di rifiuti e scarti di produzione. Tale pratica non solo è contraria alla legge, ma comporta anche gravi rischi per la salute dei consumatori. La scoperta di questa operazione illegale è stata possibile grazie all’intervento dei militari, i quali hanno evidenziato che l’azienda utilizzava fumo proveniente dalla combustione di rifiuti per affumicare i latticini. Questo procedimento rappresenta una chiara violazione delle normative in materia di sicurezza alimentare e igiene, ponendo a rischio la salute dei consumatori.

Il titolare dell’azienda, un individuo di 40 anni residente in città è dunque denunciato dalle autorità competenti per questa pratica illegale. Inoltre, i Carabinieri hanno immediatamente posto sotto sequestro sia i prodotti alimentari contaminati che le relative attrezzature utilizzate per condurre questa attività illecita.

L’uso del fumo derivante dalla combustione di rifiuti per affumicare i latticini è estremamente pericoloso in quanto può introdurre sostanze nocive e tossiche nei prodotti alimentari. Questo comportamento rappresenta un serio rischio per la salute dei consumatori, potenzialmente causando gravi problemi e conseguenze negative sulla salute di chiunque consumi tali prodotti.

Il sequestro dei prodotti alimentari contaminati e delle attrezzature utilizzate per questa pratica illegale è stato un passo essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire che questi alimenti danneggiati entrassero sul mercato.

È fondamentale enfatizzare l’importanza della corretta produzione e manipolazione degli alimenti nel rispetto delle normative vigenti. La sicurezza alimentare è un aspetto cruciale per la tutela della salute pubblica e deve essere garantita da parte di tutti i produttori nel rispetto delle leggi e delle norme igieniche stabilite.