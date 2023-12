E’ di 12 persone denunciate, una arrestata, 71 raggiunte da sanzioni amministrative per 300mila euro, e sei veicoli sequestrati, il bilancio dei controlli ambientali effettuati congiuntamente in questi giorni da personale dell’Esercito e delle forze dell’ordine nei comuni delle province di Napoli e Caserta ricadenti nella Terra dei Fuochi. I cosiddetti “Action Day” disposti dall’Incaricato del Ministro dell’interno per il contrasto degli incendi dolosi di rifiuti in Campania, che hanno l’obiettivo di contrastare i reati ambientali scovando sversatoi abusivi di rifiuti e attività imprenditoriali non autorizzate, che il più delle volte sono le maggior fonti di inquinamento, con i residui produttivi smaltiti illecitamente sul territorio.

I controlli straordinari hanno interessato numerosi comuni dell’area metropolitana napoletana, in particolare Nola, Striano, Casalnuovo di Napoli, Acerra, Cicciano, Qualiano, Cardito, Ottaviano, Casandrino e Giugliano in Campania, mentre nel Casertano i centri coinvolti sono stati Portico di Caserta, Falciano del Massico, Santa Maria Capua Vetere, Teverola, Recale e Aversa. Le pattuglie miste dell’Esercito Italiano e delle Polizie Municipali hanno controllato una serie di attività commerciali per verificare il rispetto della normativa in tema ambientale.

Nel territorio di Casandrino, in particolare, i pressanti sforzi contro l’abbandono illecito di rifiuti (specie scarti tessili) hanno fatto registrare una riduzione considerevole di sversamenti, con conseguente diminuzione del rischio incendi. In parallelo, droni e analisti d’immagini hanno concentrato gli sforzi sui paesi vesuviani, con l’obiettivo di verificare la situazione di fabbriche e depositi di materiali tessili sul territorio e pianificare le successive operazioni, fornendo possibili obiettivi alle forze in pattugliamento. A Giugliano in Campania, in un’officina abusiva riconducibile ad un pregiudicato, poi arrestato, sono rinvenuti e sequestrati circa 270 Kg di tabacchi contraffatti occultati (per quasi 14.000 pacchetti di sigarette)