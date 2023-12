Nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale che attraversa la località di San Giovanni Mazzocca, nel comune di Baselice, si è verificato un incidente stradale di grave entità. Lo scontro frontale tra un SUV e un’altra vettura ha causato ferite gravi a due persone, una madre e sua figlia, trasportate d’urgenza in ospedale. L’impatto è stato così violento da richiedere un intervento immediato delle squadre mediche. La prima ad arrivare sul luogo dell’incidente è stata l’auto medica da San Marco dei Cavoti, seguita dall’ambulanza da Ginestra degli Schiavoni e dalla Rianimativa della Croce Rossa da Benevento.

Gravità delle Ferite

Le due donne a bordo del SUV hanno riportato gravi traumi a causa della collisione. La donna più anziana è stata trasportata in condizioni critiche, classificata come codice rosso, al San Pio per ricevere cure mediche immediate a causa delle ferite subite nello scontro.

Intervento delle Forze dell’Ordine

L’arrivo dei carabinieri sul luogo dell’incidente è stato cruciale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno cercando di comprendere le circostanze precise che hanno portato a questa violenta collisione tra i due veicoli.

Richiamo alla Prudenza e alla Sicurezza Stradale

Incidenti come questo ci ricordano l’importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme stradali per evitare situazioni di pericolo. La sicurezza stradale rimane una priorità per prevenire tragedie simili e proteggere la vita di chiunque utilizzi le strade.