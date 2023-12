“Striano canta il Natale”, al via sabato 30 dicembre l’11esima edizione della rassegna musicale durante la quale la comunità strianese e non solo si raccoglie per celebrare il periodo di festività, all’insegna della convivialità e della solidarietà verso il prossimo. L’evento, che sarà ospitato come sempre presso la chiesa madre San Giovanni Battista, gode del patrocinio della Città metropolitana di Napoli e del Comune di Striano, e prevede anche l’esibizione di diverse realtà corali regionali, a cominciare dal padrone di casa, il coro Severiniano di Striano, il coro filarmonico Campano di Sarno e Scafati, il coro Sant’Alfonso Maria Fusco, proveniente da Angri, il coro Voci Amiche di Pago del Vallo di Lauro, la corale Laudate Dominum di Poggiomarino che allieteranno la serata cimentandosi nel canto delle tipiche musiche natalizie e non solo.

Saranno numerosi anche i riconoscimenti assegnati nel corso della kermesse, ed è il caso del premio “Felice e Tiziana Caruso”, che onorerà quelle personalità che si sono particolarmente distinte per il loro contributo umano a servizio della realtà del piccolo paese del vesuviano.

Un riconoscimento, questo, particolarmente caro all’Associazione Severiniana, la quale si impegna non solo durante il magico periodo del Natale, per offrire sostegno e conforto a chi vive particolari situazioni di bisogno, non per forza economiche. Numerose sono infatti le attività portate avanti, come la consegna di beni di prima necessità, medicinali, coperte e vestiario ai senzatetto di Napoli, o il sostegno alla ricerca per far sì che nessuno venga lasciato indietro, o la raccolta di trecce di capelli che saranno utilizzate per realizzare parrucche per le pazienti oncologiche, o ancora, il sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà.

Una realtà che impegna i volontari per la maggior parte dell’anno, e che si manifesta in tutta la bellezza della solidarietà e della condivisione proprio in uno dei periodi dell’anno in cui il cuore si apre per dare e ricevere amore, passando anche attraverso un gesto di delicatezza verso il prossimo. E forse sì, è proprio questo il senso del Natale che l’associazione, insieme a tutti i partecipanti, vuole mettere in luce.

“La rassegna, per il Coro Severiniano, è l’apice del servizio reso al Signore a Striano e nelle parrocchie che scelgono di farsi accompagnare nella preghiera durante l’anno. Attraverso il canto, il coro prega e fa “famiglia” testimoniando a tutti che Gesù è il volto e il nome di ciascuno” dichiara Raffaele Massa, direttore e ideatore dell’evento.

“Ogni nuova rassegna è la fine di un anno di lavoro e l’inizio di un altro, un lavoro intenso accanto al prossimo, aperto al futuro sotto la guida della luce divina” conclude la presidente dell’associazione Rosalia Storelli.