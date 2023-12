La città di San Benedetto del Tronto è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Stefania Camela, una figura molto conosciuta e apprezzata all’interno della comunità. La quarantasettenne, membro dello staff del sindaco Antonio Spazzafumo, è deceduta in seguito a un malore mentre tornava a casa dopo un intervento di routine a Milano insieme al suo compagno. Il ritorno verso San Benedetto del Tronto si è trasformato in un momento di angoscia quando Stefania ha accusato un improvviso malessere, costringendo la coppia a tornare verso l’ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, la situazione è precipitata rapidamente, portando alla sua prematura scomparsa.

La notizia ha colpito profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. Il sindaco Antonio Spazzafumo ha espresso il suo dolore e cordoglio per la perdita di Stefania, descrivendola come una persona solare e preziosa collaboratrice all’interno della segreteria del Comune.

Stefania Camela aveva da poco intrapreso un nuovo percorso professionale, una svolta che attendeva con gioia e impegno. Il suo passaggio alla segreteria particolare del sindaco rappresentava un nuovo inizio, un’opportunità per dedicarsi pienamente alle mansioni previste per quel ruolo.

Il sindaco Spazzafumo ha sottolineato quanto fosse felice e entusiasta di questa nuova fase della sua carriera, evidenziando la dedizione e la simpatia che Stefania ha sempre dimostrato nel suo lavoro, conquistando stima e affetto da parte di tutti.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti increduli e profondamente addolorati. Il cordoglio della comunità è palpabile, mentre i messaggi di affetto e le espressioni di vicinanza alla famiglia di Stefania continuano a giungere da ogni parte.