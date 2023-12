La stagione festiva a Napoli sarà caratterizzata da una vigilanza rafforzata, pur non essendo stata dichiarata come una zona “blindata”. Sarà posto un particolare focus sulla sicurezza, con l’incremento della sorveglianza esterna della stazione centrale di piazza Garibaldi, del centro storico e delle periferie, zone ad alto flusso turistico e frequentate anche dai residenti. Questa attenzione speciale deriva da una circolare emessa dal capo della polizia, Vittorio Pisani, inviata a Prefetture e Questure. In essa si evidenzia il contesto politico internazionale delicato, soprattutto nell’area mediorientale, che ha aumentato il rischio di azioni terroristiche. Pertanto, le celebrazioni di fine anno nelle piazze principali, nei locali e ristoranti, coinvolgendo un gran numero di persone, richiedono una particolare vigilanza per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

La circolare sottolinea la necessità di pianificare dispositivi di sicurezza adeguati in luoghi pubblici e nelle aree con alta concentrazione di persone, come accade tradizionalmente nei festeggiamenti di mezzanotte. Si richiede altresì attenzione per contrastare eventuali episodi di criminalità diffusa, atti di intemperanza e la possibile presenza di gruppi organizzati attraverso i social media, che potrebbero provocare situazioni di illegalità durante i momenti di affollamento.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Napoli si è riunito in Prefettura per discutere dei dispositivi di vigilanza e sicurezza per la notte di Capodanno, durante la quale si svolgono numerosi eventi sia in luoghi pubblici che privati.

Il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglie, lattine e contenitori di vetro nelle aree interessate dalla movida, consentendo la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle 10 alle 20 del 30 e 31 dicembre. Questa misura mira a prevenire situazioni di rischio legate al consumo eccessivo di alcol durante i festeggiamenti.

Saranno attuate specifiche misure organizzative coinvolgendo la polizia locale e quella metropolitana per garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle zone più frequentate dai turisti e dai residenti. Sono previste riunioni tecniche in Questura per definire ulteriori dettagli in merito alla sicurezza durante questo periodo festivo.