Il 2024 potrebbe presentare sfide economiche significative per le famiglie, con previsioni di aumenti dei costi che potrebbero impattare pesantemente sul bilancio domestico. Secondo il Codacons, un’associazione di consumatori, diversi settori vedranno un aumento dei prezzi e delle tariffe, portando a una potenziale spesa aggiuntiva per le famiglie Partendo dagli alimentari, settore che ha già registrato consistenti aumenti negli ultimi due anni, si prevede un ulteriore aumento dei costi nel 2024. Questo potrebbe tradursi in una spesa media stimata di circa +231 euro per famiglia, anche se con un lieve rallentamento rispetto agli anni precedenti.

Anche nel comparto dei trasporti si prevedono rincari, con un aumento stimato di circa +160 euro all’anno per famiglia a causa delle tariffe in aumento nel settore, prospettando una pressione aggiuntiva sul budget familiare.

L’assicurazione auto rappresenta un’altra fonte di aumenti. Secondo il Codacons, i prezzi delle polizze hanno registrato un notevole incremento di recente e si stima che una famiglia con due veicoli potrebbe spendere circa 62 euro in più rispetto al 2023 solo per la copertura assicurativa.

Nel settore della telefonia, diversi gestori hanno già annunciato aumenti delle tariffe per il nuovo anno, con incrementi che potrebbero oscillare tra il 10% e causare una spesa aggiuntiva per le famiglie compresa tra i +30 e i +35 euro.

Questi aumenti, se confermati, potrebbero gravare notevolmente sulle tasche delle famiglie, richiedendo una gestione oculata delle spese e, in alcuni casi, la ricerca di alternative per mantenere il bilancio familiare sotto controllo.