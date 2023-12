C’è un lieto fine per la vicenda di Claudia Giannetto, la studentessa di Giugliano, Napoli, scomparsa giovedì 8 dicembre. La giovane è rintracciata a Roma e al momento si trova fisicamente bene, sebbene risulti provata dal punto di vista psicologico. I dettagli del suo allontanamento e dei motivi che l’hanno spinta a lasciare Napoli sono ancora sconosciuti. A darne notizia è uno dei suoi parenti, Luciano Giannetto, il quale ha confermato che Claudia è attualmente sotto l’attenzione dei carabinieri della Capitale, che la stanno accompagnando verso casa. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla traccia dei movimenti bancari della ragazza. Pare che Claudia abbia prenotato una camera per una notte a Roma attraverso una nota piattaforma di prenotazione online. Questo ha fornito un punto di partenza per le ricerche nella Capitale, che hanno portato al suo ritrovamento.

La scomparsa di Claudia ha suscitato grande preoccupazione tra i familiari, gli amici e la comunità studentesca dell’Istituto Orientale di Napoli, istituzione che frequentava e dove era impegnata nel percorso accademico. L’allarme è lanciato ieri, quando intorno alle 14.30 Claudia si era allontanata nella zona universitaria partenopea, tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica de L’Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzocannone. Si sapeva che la giovane si sarebbe dovuta laureare presto, e il suo repentino e volontario allontanamento ha destato preoccupazione, facendo ipotizzare un’eventuale problematica nel suo percorso universitario.