Pomigliano d’Arco turbata da un episodio di spari che ha fatto scattare l’intervento immediato dei Carabinieri nella tarda serata di ieri. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, individui sconosciuti hanno aperto il fuoco contro un condominio situato in via Roma, all’altezza del civico 193. La “stesa” ha lasciato una scia di preoccupazione e tensione nella zona, con diverse testimonianze che hanno confermato il suono di spari e l’avvistamento di proiettili. Sul luogo sono rinvenuti diversi bossoli di calibro 9×21, a testimonianza dell’evento che si è verificato. Fortunatamente, al momento dell’attacco non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha generato un profondo senso di allarme nella comunità locale.

Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna, sono immediatamente intervenuti sul posto per avviare le indagini. La priorità ora è quella di comprendere la dinamica esatta dell’incidente e individuare i responsabili di questo gesto inquietante.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere prove, analizzare la scena e acquisire testimonianze che possano fornire chiarezza su quanto accaduto. La collaborazione dei cittadini e il contributo di ogni possibile informazione saranno fondamentali per giungere a una rapida risoluzione di questo episodio e per garantire la sicurezza della zona.