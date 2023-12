Un turbolento episodio avvenuto nel mese di marzo a Cercola ha portato i Carabinieri della locale Tenenza a intervenire con un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 15enne. L’incidente ha avuto luogo nell’area parcheggio del complesso di edilizia popolare nella località di Caravita.

Armato di una pistola, il giovane ha causato scompiglio aprendo il fuoco due volte in prossimità di un gruppo di persone, colpendo un veicolo in sosta. L’azione ha generato allarme e preoccupazione nell’area, dove le persone presenti sono state costrette a reagire alla situazione di emergenza.

L’episodio, avvenuto in un contesto residenziale, ha sollevato seri timori per la sicurezza pubblica e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno svolto un’indagine dettagliata per identificare il responsabile di questo gesto audace e pericoloso.

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti del 15enne coinvolto, una decisione presa con l’obiettivo di garantire la sua correzione e la sicurezza della comunità. Questa misura mira a fornire un ambiente più strutturato e controllato per il giovane, allo scopo di indirizzarlo verso un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale.

L’area coinvolta nell’incidente, situata in un contesto residenziale, ha sperimentato momenti di apprensione e turbamento a causa di questa azione inaudita. Tuttavia, l’intervento celere delle autorità e la decisione presa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli mirano a ristabilire la sicurezza e la serenità nella comunità di Cercola.