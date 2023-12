Ieri sera, un’onda di terrore ha scosso Pagani, dove un uomo di 67 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in via Torre. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava a bordo di un’automobile, accompagnato da una donna e un bambino, entrambi rimasti incolumi durante l’attacco. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo e hanno trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per le cure necessarie. Nonostante le ferite da arma da fuoco, pare che il 67enne non sia in pericolo di vita.

Intervento delle Autorità e Indagini in Corso

Le autorità competenti, rappresentate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, sono immediatamente intervenute per avviare le indagini sull’incidente. Il loro obiettivo è ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili, assicurando giustizia e chiarezza sull’accaduto.

La Comunità in Allarme e in Attesa di Ulteriori Informazioni

L’evento ha scosso la comunità locale, generando preoccupazione e inquietudine. Al momento, resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle indagini in corso.