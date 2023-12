Nella serata di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna (Napoli) hanno effettuato un arresto legato al traffico di sostanze stupefacenti. Il soggetto coinvolto, un 24enne di Casalnuovo, già noto alle autorità, è fermato mentre si trovava in via Leopardi, nel comune di Castello di Cisterna. Durante il controllo, sono emerse gravi evidenze: il giovane nascondeva 59 dosi di crack, 27 di cocaina e 10 di hashish. Inoltre, nelle sue tasche sono rinvenuti 174 euro in contanti, sospettati di essere provento di attività illecite.

Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto del 24enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Attualmente, l’uomo si trova nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

Situazioni come questa mettono in evidenza l’importanza del costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, un problema che influisce sulla sicurezza e sul benessere delle comunità locali.

Il coinvolgimento di individui giovani in attività illegali legate alla droga è motivo di seria preoccupazione. È essenziale, oltre a perseguire la legge, garantire supporto e risorse per chi potrebbe essere coinvolto in situazioni di dipendenza.

Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra le autorità e la comunità per prevenire e contrastare tali attività illegali, non solo mediante azioni repressive ma anche attraverso programmi di sensibilizzazione e sostegno per coloro che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità.