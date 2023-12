Una situazione di grande gravità è emersa ieri mattina a Bacoli, dove i carabinieri hanno arrestato Sebastian Michalica, 28 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è fermato mentre viaggiava in auto con la compagna, una giovane di 21 anni al suo ottavo mese di gravidanza. Il controllo delle forze dell’ordine è avvenuto in via Ovidio, durante il quale Michalica è tratto in arresto dopo che i militari hanno rinvenuto quasi 8 grammi di cocaina, suddivisi in dosi confezionate, di cui tre erano nascoste nella manica del giubbotto della donna.

Oltre alla sostanza stupefacente sequestrati oltre 2.000 euro, presumibilmente provento di attività illecite, di cui 470 euro trovati addosso al giovane e altri 1.880 euro rinvenuti durante la perquisizione della loro abitazione. L’uomo è condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. La presenza della compagna incinta durante l’operazione ha ulteriormente complicato la situazione.

La vicenda ha destato particolare preoccupazione, considerando la presenza di una donna in avanzata gravidanza vicino a una quantità di droga e denaro presumibilmente legato all’attività criminale. Si attendono ulteriori sviluppi e indagini in merito a questo caso.