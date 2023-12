Dopo quattro lunghi anni di restauro, l’affresco della Madonna del Latte, sito nell’ipogeo inferiore del Complesso Monumentale Francescano di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana, ha riacquistato la sua antica bellezza. Risalente alla metà del XIV secolo, questo capolavoro artistico è stato oggetto di un complesso e lungo processo di recupero a causa dell’elevata umidità che ne comprometteva lo stato originale.

Teresa Cerciello, presidente dell’Associazione Arcobaleno, ha sottolineato l’arduo lavoro compiuto durante il restauro, affermando: “Il restauro è un processo complesso, protrattosi per quattro anni, a causa dell’alto tasso di umidità presente. L’affresco, conosciuto anche come Madonna del Pozzo, potrebbe essere così denominato per la presenza probabile di un pozzo e forse un passaggio segreto.”

L’importanza di preservare tali testimonianze storiche è sottolineata dal sindaco Salvatore Di Sarno, il quale ha espresso gratitudine verso l’Associazione Arcobaleno per aver sponsorizzato e finanziato il restauro, in collaborazione con la Soprintendenza alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Di Sarno ha anche evidenziato la ricchezza di monumenti presenti nel paese e ha annunciato l’imminente varo del Piano Urbanistico, un progetto atteso da quarant’anni.