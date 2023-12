Il governo ha annunciato importanti novità per le famiglie in situazioni economiche difficili, introducendo una proroga per la Social Card e un bonus benzina destinato a fornire un aiuto extra durante le festività natalizie. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato che la Social Card, un bonus una tantum di 382,50 euro destinato alle famiglie bisognose, sarà prorogata. Questo beneficio sarà esteso anche a coloro che non sono riusciti a utilizzarlo nei mesi precedenti. Inoltre, a questo importo si aggiunge un nuovo bonus benzina di 77,2 euro, previsto per essere erogato a partire dal 15 dicembre.

Il bonus benzina sarà disponibile per i possessori della Social Card e potrà essere utilizzato presso distributori di carburante convenzionati. Inoltre, si prevede l’introduzione di sconti aggiuntivi, forse del 15%, a partire dal Capodanno, sempre per chi possiede la carta.

Il decreto attuativo dei ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese e dell’Economia, dotato di 100 milioni di nuovi fondi, permetterà alle Poste di riattivarsi dal 15 dicembre per fornire la Social Card alle famiglie che non sono riuscite a fare il primo acquisto entro il 15 settembre, garantendo loro un importo di 460 euro. Queste persone saranno avvisate dai Comuni e avranno la possibilità di effettuare il primo acquisto entro il 31 gennaio. Coloro che riceveranno solo il bonus benzina potranno spendere il resto entro il 15 marzo.

Ulteriori fondi non spesi potrebbero essere utilizzati a maggio per ulteriori proroghe o aggiunti ai 600 milioni già stanziati per il 2024, offrendo ulteriori 460 euro tra bonus spesa e benzina.

I 77 euro del bonus benzina potranno essere spesi non solo presso distributori di carburante, ma anche per abbonamenti del trasporto pubblico locale o per vari cibi e bevande, come indicato dal Masaf. Tuttavia, sono attese ulteriori specifiche per comprendere come potrebbe essere limitata la spesa per i carburanti.

Nonostante queste novità, alcune associazioni dei consumatori hanno espresso critiche e dubbi riguardo alle modalità di applicazione e utilizzo di questi benefici.