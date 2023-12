Una tragedia ha colpito l’autostrada A2 del Mediterraneo, pochi istanti prima dello svincolo di Atena Lucana sulla corsia Nord. Un incidente ha coinvolto un’autocisterna, causando la perdita di controllo del veicolo e il decesso del conducente. Le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico sinistro sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sulla scena dell’incidente, la Polizia Stradale di Sala Consilina, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e il personale di Anas sono immediatamente intervenuti.

Purtroppo, il conducente dell’autocisterna ha perso la vita in seguito all’uscita fuori strada del veicolo, mentre il traffico lungo l’autostrada è completamente bloccato a causa dell’incidente. Le indagini sono in corso per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo grave evento, mentre le squadre di soccorso e le forze dell’ordine lavorano per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nella zona coinvolta dall’incidente.

Attualmente, l’autostrada rimane interrotta in quel tratto, causando disagi e richiedendo la massima collaborazione da parte degli automobilisti e dei mezzi di soccorso per gestire al meglio la situazione.