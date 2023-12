Un incidente legato all’uso di botti per Capodanno ha causato il ferimento di un giovane diciottenne, che si è presentato all’ospedale Pellegrini di Napoli, accompagnato dalla madre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava a Quarto, precisamente in via Gramsci, intorno alle 16 quando, presumibilmente, avrebbe raccolto un petardo inesploso da terra. Nel tentativo di riaccenderlo, il petardo sarebbe esploso tra le mani del giovane, causandogli una ferita alla mano sinistra con distacco della prima falange del dito mignolo. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, il giovane è prontamente ricoverato e attualmente non versa in pericolo di vita.

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno investigando per accertare la dinamica esatta dell’incidente e verificare la versione dei fatti. Eventi come questo sottolineano la pericolosità dei botti e dei fuochi d’artificio, soprattutto quando sono maneggiati in modo improprio o raccolti da terra.