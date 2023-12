La Vigilia di Natale ha visto un evento inatteso a Caserta, con l’arresto da parte della polizia di due giovani donne, rispettivamente di 18 e 20 anni e di origine romena, coinvolte in un tentativo di furto di cosmetici all’interno di un negozio della zona. Gli agenti della Squadra Volante della questura di Caserta sono intervenuti presso un centro commerciale in seguito alla segnalazione di un presunto furto da parte di due giovani donne. Le donne, secondo quanto accertato dagli agenti, avevano occultato cosmetici e prodotti per il trucco all’interno di uno zainetto, per un valore approssimativo di 200 euro, e stavano cercando di lasciare il negozio senza pagare.

La sorpresa è risultata maggiore quando è emerso che le due donne avevano precedenti penali per reati simili e avevano già subito “divieti di ritorno” in numerose città italiane. Inoltre, sono identificate anche per un precedente furto avvenuto nello stesso esercizio commerciale durante l’estate.

Dopo le procedure di rito e l’accertamento dei loro precedenti, le due donne sono immediatamente arrestate e condotte presso le camere di sicurezza della questura. Parallelamente all’arresto, è avviato il procedimento per vietare loro il ritorno nella città di Caserta, aggiungendo ulteriori restrizioni legate alla loro presenza sul territorio.