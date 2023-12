Le forze dell’ordine a Castellammare di Stabia hanno intensificato i controlli in prossimità del rione Moscarella, sventando tentativi di accendere falò illegali in vista delle celebrazioni dell’Immacolata. In un servizio straordinario congiunto tra il Commissariato di Castellammare di Stabia, la Polizia Locale e il Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono sequestrate 7,5 tonnellate di legna destinate a questi scopi illegali. Durante l’operazione, ben 106 persone sono identificate, 55 veicoli sono sottoposti a controllo e sono esaminate tre persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

L’azione delle autorità locali è stata fondamentale, considerando l’imminente Palio dei Falò e dell’Immacolata. Il Comune ha affidato l’organizzazione dell’evento alla Pirotecnica Sorrentina, prevedendo tre falò che illumineranno la spiaggia di fronte alla villa comunale, insieme a uno spettacolo pirotecnico in mare. L’evento è atteso con grande entusiasmo e si prevede una massiccia partecipazione di persone.

In vista di questo afflusso, è annunciata l’emissione di un’ordinanza che prevede la chiusura al transito dei veicoli lungo il corso Garibaldi, al fine di garantire un flusso sicuro di persone senza creare inconvenienti.

L’attenzione delle forze dell’ordine non si limita solo alla gestione dell’evento ma continua la lotta contro i falò illegali, che costituiscono un pericolo per l’incolumità delle persone a causa di comportamenti illegali e vandalici di alcuni individui.