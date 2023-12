Una serata ordinaria si è trasformata in un incubo per un’anziana residente nella Contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino. La donna, ottantacinquenne, è stata vittima di un violento assalto da parte di ladri mentre si apprestava a recarsi nella vicina chiesetta. Bloccata mentre usciva di casa, la donna è finita spinta con violenza all’interno dell’abitazione, causandole una caduta. Uno dei malviventi le ha tappato la bocca, mentre il complice ha iniziato a frugare cercando oggetti di valore e denaro. Il bottino è risultato essere poco più di cento euro in contanti.

L’anziana, sotto choc per la brutale aggressione subita, ha riportato lievi contusioni ed è prontamente assistita dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino. Immediatamente sono allertati i carabinieri e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato del luogo, che hanno avviato un’ampia operazione di ricerca dei responsabili di questo vile gesto.

La comunità locale è sconvolta da questo atto violento e le autorità competenti hanno intensificato gli sforzi per individuare e portare alla giustizia i responsabili di questa aggressione nei confronti di una persona anziana e indifesa.

Il timore e la preoccupazione per la sicurezza dei residenti sono emersi in seguito a questo spiacevole episodio, portando le forze dell’ordine a mobilitarsi per garantire la protezione e la tranquillità della comunità.