Un evento violento ha scosso la città di Roma quando un individuo di 50 anni è finito arrestato dalla polizia per estorsione e detenzione illecita di droga, in seguito a un violento episodio verificatosi all’ingresso di un condominio. L’uomo si è presentato all’entrata del condominio brandendo un grosso coltello, minacciando il portiere e riuscendo ad accedere a un appartamento dell’edificio. Una volta all’interno, ha costretto il proprietario a seguirlo in auto e lo ha accompagnato presso uno sportello bancomat, costringendolo a prelevare e consegnare la somma di 1.450 euro.

La vittima, dopo essere sottoposta a questa estorsione, è riuscita a fare ritorno da sola a casa, dove ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Gli agenti del distretto di Tor Carbone sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo la vittima dopo essere allertati da testimoni oculari che avevano assistito alla scena.

La polizia è riuscita a rintracciare il 50enne poco dopo l’episodio: al momento dell’arresto, l’uomo aveva con sé 5.195 euro e il coltello utilizzato nell’atto criminale. Durante la successiva perquisizione della sua abitazione, sono trovati circa 45 grammi di droga e materiale per il confezionamento, contestualizzando l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Parallelamente, altri agenti del medesimo distretto di polizia hanno arrestato un 42enne per resistenza a pubblico ufficiale durante un’altra operazione di controllo del territorio.