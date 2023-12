Le strade della provincia di Salerno si tingono nuovamente di tragedia con un altro incidente mortale nell’Agro Nocerino. Nella serata di giovedì 30 novembre ad Angri, un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di uno scooter coinvolto in una collisione con un’auto. Le circostanze precise dell’incidente, avvenuto in un incrocio tra via Satriano, via dei Goti e via Giovanni XXIII, sono ancora oggetto di indagine. Pare che il violento impatto sia avvenuto tra lo scooter e una Citroen C3 guidata da una ragazza, causando la morte istantanea del conducente dello scooter.

Il luogo dell’incidente è noto per essere particolarmente trafficato e, negli ultimi tempi, si è rivelato un punto critico per la sicurezza stradale nella zona.

Il personale medico del 118 è intervenuto tempestivamente sulla scena, tentando a lungo di rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano: il 58enne ha perso la vita sul colpo.

Entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono posti sotto sequestro, mentre le autorità competenti stanno analizzando la dinamica precisa dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo ogni possibile dettaglio per fare luce su questa tragedia e determinare eventuali responsabilità.