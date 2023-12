Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, lungo la strada in direzione di Maiori, si è verificato un drammatico incidente. Un centauro, procedendo in sella alla sua moto, ha subito una scivolata sull’asfalto, causando l’incendio del veicolo. L’accaduto è avvenuto poco oltre il bivio per il borgo costiero di Erchie lungo la rinomata Costiera Amalfitana.

La Pronta Intervento delle Autorità

Fortunatamente, nonostante la drammaticità della situazione, il centauro è riuscito a mettersi in salvo, riportando soltanto lievi escoriazioni. Le autorità sono intervenute prontamente: i carabinieri della stazione di Maiori e i vigili del fuoco del distaccamento locale si sono recati sul luogo dell’incidente, riuscendo a domare le fiamme e prevenire conseguenze più gravi.

Disagi alla Circolazione

L’incidente ha causato notevoli problemi alla circolazione lungo la Costiera Amalfitana, generando lunghe code sia in entrata che in uscita. Le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio hanno richiesto il blocco temporaneo della strada, causando inevitabili rallentamenti.