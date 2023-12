La notizia di un’altra tragedia stradale ha colpito duramente la comunità di San Lorenzello, spezzando le vite di due giovani, Gianpiero di 24 anni e Biagio di 28. L’incidente, avvenuto lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Melizzano e Solopaca, ha lasciato sul terreno dell’asfalto una scena di dolore e desolazione. Secondo le prime informazioni, Gianpiero e Biagio viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, coinvolta in uno scontro ancora da chiarire con una Fiat Bravo occupata da un ragazzo e una ragazza, oltre a una Renault Kadjar guidata da un uomo. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Benevento in condizioni critiche, classificati come codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia, oltre ai carabinieri, per eseguire i rilievi e cercare di fornire soccorso. Purtroppo, per Gianpiero e Biagio non c’è stato nulla da fare, ogni tentativo di soccorso è stato vano. Le loro salme sono trasferite all’obitorio del San Pio, dove il medico legale Francesco La Sala si occuperà dell’esame esterno. Si valuterà l’eventualità di un’autopsia per comprendere appieno le dinamiche di questo tragico evento.

Le circostanze di questo incidente stradale si aggiungono a una serie di lutti che hanno colpito la provincia nelle ultime settimane, lasciando un segno indelebile nella comunità. Per Gianpiero, questa tragedia ha reso orfana una piccola bambina, già segnata dalla perdita della madre un anno e mezzo fa a causa di un gesto estremo.