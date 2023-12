Nel corso di controlli attentamente pianificati per la salvaguardia del territorio e la lotta agli illeciti ambientali lungo il fiume Sarno, i carabinieri forestali hanno condotto operazioni di rilievo, sequestrando un’autocarrozzeria e un autolavaggio nella provincia di Salerno. I militari dei nuclei forestali di Sarno e Mercato San Severino, in collaborazione con esperti dell’Arpac di Salerno, hanno ispezionato un’officina di carrozzeria nel comune di Sarno. È emerso che l’attività non disponeva di licenze autorizzative necessarie per operare regolarmente. In seguito a test idraulici, è rilevato uno scarico abusivo di liquami derivanti dal processo produttivo.

Di fronte a queste irregolarità, le strutture e le attrezzature utilizzate dall’azienda sono sequestrate. Inoltre, il responsabile dell’attività è denunciato alle autorità giudiziarie per aver effettuato uno scarico non autorizzato di liquami industriali, gestione illegale dei rifiuti e emissioni non autorizzate nell’atmosfera.

Nel medesimo contesto di controlli denominati “Rinascita Sarno”, i militari del Nucleo forestale di Cava de’ Tirreni hanno eseguito verifiche presso un autolavaggio nel comune di Pagani. È accertato che le acque di processo erano smaltite senza le prescritte autorizzazioni, configurando un’altra irregolarità ambientale.